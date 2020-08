Lobende Worte fürWerner Bahnemann

Stemwede (WB). Werner Bahnemann, Fachbereichsleiter bei der Gemeinde Stemwede, hat am 31. August seinen letzten offiziellen Arbeitstag bei der Gemeindeverwaltung Stemwede. Dann tritt er in die passive Phase der Altersteilzeit ein. In der Ratssitzung am Mittwoch ist Bahnemann nach 48 Jahren im Dienst für die Bürger offiziell verabschiedet worden.

Von Michael Nichau