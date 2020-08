Stemwede (WB). Wer kennt die Situation nicht? Lastwagen fahren – fehlgeleitet wegen ihres Navigationssystems – in eine Wohnsiedlung mit engen Straßen oder auf eigentlich nicht für sie vorgesehene Wirtschafts- und Waldwege ein. So geschieht es auch in Stemwede mit den mehr als 500 Kilometern Gemeindestraßen täglich.

Von Michael Nichau