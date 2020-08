Der Drohner Ortsteil Bomhake hatte in Kooperation mit der Kirchengemeinde Dielingen zu einem Open Air-Gottesdienst eingeladen. Pfarrer Michael Beening freute sich – nachdem der Klei-Gottesdienst coronabedingt ausfallen musste –, dass der Drohner Willi Gülker die Idee hatte, die Veranstaltung unter freiem Himmel nach Bomhake an die neu errichtete Schutzhütte zu verlegen.

Es waren wohl an die 100 Gläubige gekommen, um auf nummerierten hölzernen Bänken auf dem Acker Platz zu nehmen, den Blick auf den rustikalen Altar gerichtet, den die Bomhaker Helfer aus Strohballen hergerichtet und mit Blumen geschmückt hatten. Alte Milchkannen dienten als Vasen und geschlagene Birkenstämme waren zum Kreuz gebunden.

Zwei Premieren

„So feiern wir heute gleich zwei Premieren: Es ist der erste Gottesdienst, der an der neuen „Lübken-Willem-Gedenk-Hütte“ stattfindet und gleichzeitig ist es in der Geschichte unserer Kirchengemeinde das erste Mal, dass Presbyterinnen und Presbyter nicht in der St. Marien-Kirche verabschiedet und neu in ihr Amt eingeführt werden“, erklärte der Pfarrer und dankte den fleißigen Helfern für die Organisation dieses Festes und dem Posaunenchor für die musikalische Begleitung.

Auf eines hatte sich die Kirchengemeinde ganz besonders gefreut: Es durfte unter freiem Himmel und mit dem ausreichenden Sicherheitsabstand im Gottesdienst gesungen werden. Entsprechend leitete der Posaunenchor den musikalischen Rahmen mit „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ ein.

„‚Alles steht Kopf!‘ – dieser Film hat im Jahr 2016 einen Oscar gewonnen. Und wenn ich mich in unserer Welt umschaue, dann scheint das tatsächlich so zu sein“, machte Beening in seiner Predigt deutlich. Nichts sei mehr normal. Ungewöhnliche Umstände erforderten eben ungewöhnliche Maßnahmen, sagte der Pfarrer.

Neue Presbyter

Ausgeschieden aus dem Presbyterium sind Viktoria Minsberg, Stephan Busch und Petra Winkelmann. In das Amt als Presbyter eingeführt wurden Tina Tellmann, Ruth Prenzler und Mathis Lemke. Sie ergänzen das verbleibende Presbyterium mit Ines Fieseler, Elke Gräber, Renate Quebe, Kerstin Röbker-Bringewatt, Arnold Konow, Rüdiger Hemann und Ralf Petri.

Bevor der Gottesdienst mit ein paar Regentropfen begann, hatte die Kirchengemeinde zunächst zu einem Taufgottesdienst mit drei Täuflingen eingeladen. Feierlich wurden Jannik Toth, Lasse Kreyenhagen und Michl Baldur Gülker in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.