FWG stellt in allen Bezirken Kandidaten

Freie Wählergemeinschaft Stemwede tritt bei Kommunalwahl an – Vorstandswahlen

Stemwede (WB). „Unsere Wahlveranstaltung verlief in großer Harmonie“, freute sich FWG-Vorsitzender Jürgen Lückermann. Die Freien Wähler aus Stemwede werden bei der Kommunalwahl am 13. September in allen 16 Wahlbezirken der Gemeinde Kandidaten stellen.