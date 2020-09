Kunstrasenplatz ab Dezember bespielbar

Stemwede (WB)). Der Weg ist frei für den geplanten Kunstrasenplatz in Dielingen: Spätestens am 5. Oktober ist Baubeginn für das Großprojekt des TuS Dielingen. Noch in diesem Jahr, etwa in der zweiten Dezemberwoche, soll der Kunstrasenplatz fertig gestellt werden, so dass dort bereits im Dezember erste Fußballspiele stattfinden könnten. Der Vorteil eines Kunstrasenplatzes liegt in der Unabhängigkeit vom Wetter. Er ist auch in Regenzeiten oder Trockenzeiten.

Von Heidrun Mühlke