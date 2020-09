„Subway in Stemwede – das wäre toll“

Stemwede (WB). Ein „Speed-Dating“ der Stemweder Zehntklässler mit politischen Bewerbern, und dies kurz vor einer Wahl: Damit hat das Wehdemer Life House unter der Regie von Lars Schulz viel Erfahrung. Doch am Mittwoch, bei der Vorstellung der Landratskandidaten Anna Katharina Bölling (CDU), Ingo Ellerkamp (SPD) und Siegfried Gutsche (Grüne) war alles anders. Streng achtete Schulz auf Masken- und Hygienepflicht. Ein direkter Kontakt der Politiker mit den Schülern in den Klassenzimmern war – dank der schon weit vorangeschrittenen Digitalisierung der Stemweder-Berg-Schule – gar nicht erforderlich. Lehrer Michael Niehaus von der Schulleitung organisierte die Technik derart, dass per i-Pad Direktübertragungen in die Klassenzimmer der 101 Zehner-Schüler möglich waren und die Jugendlichen den Kandidaten per Mikrofon Fragen stellen konnten.

Von Dieter Wehbrink