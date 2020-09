Stemwede-Haldem (WB). Als ein 30-jähriger Stemweder am Mittwoch sein Maisfeld in Haldem besuchte, erlebte er eine Überraschung: In einer rund 200 Meter langen Schneise waren die Pflanzen zu Boden gedrückt worden. Der Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Deren Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer Verursacher des Sachschadens.

Von Westfalen-Blatt