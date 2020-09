Damit Kinder gesund aufwachsen

Für Teilnahme an Präventionsprojekt: Lions-Club spendet an Grundschule Oppenwehe

Stemwede (WB). Der Lions Club Rahden-Espelkamp hat der Grundschule Oppenwehe eine Spende in Höhe von 1760 Euro überreicht. Mit dieser Zuwendung wird den Mädchen und Jungen die Teilnahme an der „Klasse 2000“, dem bundesweit größten Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung in der Grundschule, ermöglicht.