Der neue Stemweder Rat steht fest

FDP zieht nach Wahlerfolg mit sechs Mandatsträgern in das Gremium ein

Stemwede WB). Das Wahlergebnis in Stemwede hat für Überraschungen gesorgt. Dazu zählt das gute Abschneiden der FDP, die auf 19,7 Prozent der Stimmen kam und somit ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppelte. Ihr Bürgermeisterkandidat Kai Abruszat, den auch die CDU aufgestellt hatte, erzielte mit 90,4 Prozent ein sensationelles Ergebnis. Der alte und neue Verwaltungschef zeigte sich gerührt. „Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses herausragende Ergebnis an. Freude, Dankbarkeit und zugleich Demut sind für mich Auftrag, auch in Zukunft für die Menschen rund um den Stemweder Berg die Geschicke der ‚coolsten‘ Kommune im Kreis Minden-Lübbecke weiter zu gestalten“, sagte Abruszat. „Ich setze auf die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Rates und maßgeblichen Akteuren, ich bin dankbar und auch persönlich sehr ergriffen von der enormen Zustimmung. Stemwede hat eine gute Zukunft noch vor sich, und ich freue mich, diese zusammen mit vielen Bürgern zu gestalten.“