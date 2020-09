Sperrmüllabfuhr wird stark genutzt

Sie hatten die Abfuhr zuvor bei der Gemeindeverwaltung angemeldet. Deren Mitarbeiter Cord Hegerfeld kennt die genauen Zahlen der Sperrmüll-Abfuhr von 2019 und 2020 (bis jetzt). „Es gab jeweils etwa 1000 Anmeldungen. 2019 wurden etwa 480 Tonnen Sperrmüll abgefahren. Diese Menge dürfte in diesem Jahr eine ähnliche Größenordnung haben“, vermutet der Bauamtsmitarbeiter. Der Stemweder Gemeinderat hatte sich seinerzeit ganz bewusst dafür entschieden, den Stemweder Bürgern die Sperrmüllabfuhr kostenlos anzubieten. Hier hat Stemwede im Altkreis ein Alleinstellungsmerkmal. Im benachbarten Rahden beispielsweise erfolgt die Sperrmüllabfuhr am Grundstück der Bürger zwar auch. Vorab ist jedoch eine Bezahlung fällig: Der Sperrmüll kostet 12,50 Euro für je 40 kg Sperrmüll und ist im zuständigen Fachbereich der Stadt Rahden anzumelden.

Großer Aufwand

Durch die Gratis-Abfuhr in Stemwede sind der Gemeinde in 2019 für Deponiegebühren sowie Sammlungs- und Transportkosten Kosten in Höhe von etwa 78.000 Euro entstanden. „Das dürfte in diesem Jahr ähnlich sein“, schätzt Cord Hegerfeld. Die Kosten dafür übernimmt nicht die Gemeinde, sondern alle Stemweder Haushalte: „Diese Aufwendungen werden in der Gebührenkalkulation für den Restmüll mit eingestellt.“

Angesichts der Abfallberge, die sich an den Abfuhrtagen an den Stemweder Straßen befinden, muss der Abfuhrunternehmer einen großen Aufwand betreiben. „Dafür benötigt er in einem Bezirk je nach Zahl der Anmeldungen auch schon mal eine ganze Woche ..Das wissen die Bürger aber inzwischen“, sagt Hegerfeld.

Immer wieder mal mutmaßten übrigens manche Stemweder angesichts nächtlicher „wundersamen Vermehrung“ mancher Sperrmüll-Haufen, dass Bürger aus Nachbarkommunen heimlich ihren Sperrmüll dazustellen würden. „Konkrete Vorfälle sind mir nicht bekannt, ich kann sie aber nicht ausschließen“, sagt Cord Hegerfeld. „Immerhin ist Stemwede die einzige Kommune im Kreisgebiet, die auf eine separate Gebühr für Sperrmüll verzichtet.“ Und wie es aussieht, will die Gemeinde hier vorerst auch nichts ändern.

Gibt es Missbrauch?

Ob es Händler gebe, die nachts die Haufen nach noch Veräußerbarem absuchten (so wie aus großen Städten bekannt), sei ihm noch nicht mitgeteilt worden. „Aber auch das kann ich natürlich nicht ausschließen“, sagte Hegerfeld.

Ein „Erstverwertungsrecht“ am Sperrmüll hat auch das Entsorgungsunternehmen nicht: „Der Sperrmüll ist vom Entsorger vollständig zur Deponie zu transportieren“, betont Hegerfeld. Beschwerden wegen der Menge, die sich gelegentlich an einigen Straßen vor der Abfuhr türmt, gab es bisher so gut wie nicht.

Cord Hegerfeld hatte bereits im Stemweder Bau-, Planungs- und Umweltausschuss die Bilanz gezogen, dass die generelle Müllabfuhr mit dem neuen Entsorger, der Firma Drehkopf, aus seiner Sicht ziemlich reibungslos verlaufe. Es gebe kaum Beschwerden von Bürgern. Bald nähert sich wieder der Zeitpunkt, an dem die Gemeinde Stemwede die Müllabfuhrgebühren für 2021 festlegen muss. Die Kalkulation obliegt Cord Hegerfeld, der aber noch keine Prognose abgeben kann.

„Das hängt ganz wesentlich auch davon ab, wie sich die Deponiegebühren auf der Pohlschen Heide entwickeln. Ein unbekannter Faktor ist bislang noch der Altpapierpreis, der für die Höhe der Stemweder Müllgebühren zu beachten ist.

„Nach Tiefstpreisen zu Jahresbeginn hat sich das etwas erholt“, weiß Hegerfeld. „Der Stand ist aber noch weit von dem Niveau früherer Jahre entfernt.“