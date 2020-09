„Dancing Queen“, „Money Money Money“ oder „S.O.S.“, wer kennt sie nicht – diese unvergessenen zeitlosen Hits, die Musikgeschichte schrieben. Mit einer Mischung der schönsten Lieder von der legendären schwedischen Popgruppe Abba spielten sich die sechs Musiker von „Agnetha“ im Nu in die Herzen der Zuschauer.

„Vielen Dank, dass ihr gekommen seid“, begrüßte Doris Schwier, Vorsitzende des veranstaltenden Stemweder Kulturrings, das Publikum und wies noch einmal auf die Corona-Regeln für diesen Abend hin: „Es gibt keinen Verzehr und keine Pause“, erklärte sie, lediglich Getränke durften sich die Besucher holen. Welche Regeln es im Detail zu beachten galt, stand auf einem Flyer den jeder Gast am Eingang erhielt.

Viel Abstand zueinander, nur Sitzplätze, kein Tanzen und Mitsingen. Die erste Veranstaltung des Kulturrings zeigte, wie Live-Musik in Corona-Zeiten unter Einhaltung aller Regeln aussehen kann. „Wir mussten ein Hygiene-Konzept bei der Gemeinde vorlegen, um es vom Gesundheitsamt genehmigen zu lassen“, erklärte die Vorsitzende gegenüber dieser Zeitung.

Schwierig sei die Zeit für den Stemweder Kulturring, aber glücklicherweise habe man, durch gut besuchte Konzerte in der Vergangenheit einige Rücklagen bilden können. „Nur so ist es möglich in dieser Zeit Konzerte zu veranstalten“, sagt Schwier, denn ein Verlustgeschäft sei das allemal. Karten hätten sie mindestens doppelt so viele verkaufen können, aber coronabedingt seien nur 90 Zuschauer in der Begegnungsstätte zugelassen.

Gleichermaßen schwierig seien die Zeiten für die Künstler und so freuten sich die Musiker von „Agnetha“ über ihren ersten Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie. „Wir sind sehr froh, dass wir hier sein können, weil es auch für uns Künstler nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten gibt“, machte Ilona Gerulat, die in die Agnetha-Rolle geschlüpft ist, deutlich.

Sowieso sind die sechs Musiker, das sind neben Ilona Gerulat als Agnetha, Daniela Stinkl (Anni-Fried), Gerald Schmoldt (Björn), Harry Schimmel (Benny), Jan Keith am Schlagzeug und Frank Schumann am Bass, nah dran am Original. Dabei sind es nicht allein die Songs – live und ohne jegliches Playback – auch mit ihren Choreografien und Outfit stand die Cover-Band dem Original nichts nach. Viel fürs Auge boten weiße Plateau-Lackstiefel und weiß goldene Minikleider sowie Schlaghosen mit Glitzersaum.

Und auch, wenn die Besucher weder mitsingen noch tanzen durften, gerieten sie mit jedem Song mehr in Stimmung. Klar, dass am Ende stürmisch Zugaben gefordert wurden. Mit „Thank you for the Music“ kam die Band der Forderung gern nach und dankte nochmals, dass der Kulturring den Auftritt ermöglicht hatte.