Erntedankfest 2020 macht nachdenklich

Stemwede (hm/weh/RE). In der Dielinger St. Marienkirche wird an diesem Sonntag von 10 Uhr an der Erntedankgottesdienst gefeiert. Eigens für diesen feierlichen Anlass haben die Landwirtschaftlichen Ortsverbände Dielingen und Drohne das Binden einer schönen Erntekrone organisiert. Auf dem Hof von Marc Gülker in Drohne fanden sich dafür 25 Mitstreiter in der Scheune ein, um beim Binden zu helfen.

Von Westfalen-Blatt