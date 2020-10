Stemwede (WB). Der Stemweder Kulturring freut sich, seinen Fans in Corona-Zeiten eine weitere Veranstaltung anbieten zu können. Am Samstag, 24. Oktober, ist ein Auftritt der „Bösen Schwestern“ geplant. Er beginnt um 20 Uhr in der Begegnungsstätte in Wehdem. „Wir garantieren beste Unterhaltung mit Stimme, Kopf und Bauch“, verspricht der Kulturring in seiner Ankündigung.

Von Westfalen-Blatt