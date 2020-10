Knackiges Obst und himmlische Torten

Apfeltag auf dem Schäferhof in Stemshorn lockt viele Besucher an

Stemshorn (WB). Als herzhaft-fruchtiges Chutney oder süßes Gelee, zu Saft gepresst oder einfach direkt frisch vom Baum gepflückt: Der Apfel ist vielseitig. Davon konnten sich jetzt die Besucher des Aktionstags am Schäferhof an der Hunte in Stemshorn überzeugen, bei dem sich alles um das köstliche knackige Obst drehte.