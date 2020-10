Schwierige Zeiten für Hoteliers

Stemwede (WB). Das Thema „Gäste aus Corona-Hotspots“ verunsichert Hoteliers in ganz Deutschland. Die Problematik stellt sich auch in der Gemeinde Stemwede sowie im Kreis Minden-Lübbecke überall gleich dar. So sind auch im Hotel Meyer-Pilz in Levern Stornierungen von potenziellen Gästen aus Risikogebieten an der Tagesordnung. „Dürfen wir bei Ihnen übernachten, hieß es dann“, erklärt Rüdiger Meyer-Pilz.

Von Heidrun Mühlke