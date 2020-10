„Hamstern von Waren ist unsolidarisch“

„Das Horten von Waren des täglichen Gebrauchs ist unsolidarisch“, betont Hartmann. Man könne nur an die Kunden appellieren, mit Verstand zu kaufen und nicht den Einkaufswagen mit Toilettenpapier und Nudeln voll zu laden. Ein solches Kaufverhalten, das über die Bevorratung des normalen Bedarfs hinausgehe, sei gegenüber anderen Kunden ausgesprochen egoistisch. „Darum haben wir auch Hinweisschilder aufgestellt, mit der Bitte, auch an die Mitmenschen zu denken und die Waren nur in haushaltsüblichen Mengen – beispielsweise beim Toilettenpapier nur eine Packung – zu kaufen“, sagt Hartmann.

Zweite Hamsterwelle droht

Dennoch versuchten viele Menschen, mit Hamsterkäufen die unsichere Corona-Lage zu bewältigen. Im Sommer habe sich die Situation durchaus beruhigt, aber mit der Gefahr einer zweiten Corona-Welle drohe nun auch die zweite Hamster-Welle. „Eine Tendenz ist ganz klar zu beobachten“, sagt Hartmann.

Mit dem rasanten Anstieg der Corona-Zahlen wachse auch die Verunsicherung in der Bevölkerung. Gerade Berichte in den sozialen Medien über leer gekaufte Regale beunruhigten die Menschen. Es gebe jedoch keine Engpässe in der Warenversorgung, betont der E-Center-Chef. „Wir füllen unsere Regale regelmäßig immer wieder auf“, versichert Stefan Hartmann. Es gebe keinen Grund für Hamsterkäufe.