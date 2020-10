Lichtburg hofft auf Weiterbetrieb

Kino ist in Sorge wegen Corona – „Gott, du kannst ein Arsch sein“ ist der Renner

Quernheim/Espelkamp (WB). Harte Zeiten liegen hinter Kinofans und -betreibern gleichermaßen. Noch immer kann von Normalität in den Filmtheatern keine Rede sein. Auch in der Quernheimer Lichtburg gingen Ende März coronabedingt die Lichter aus und der Vorhang blieb geschlossen. Nun läuft der Betrieb zwar wieder und Vorstellungen im Kinosaal sind möglich – im kleinen Rahmen allerdings. Bis gestern, Donnerstagnachmittag, stand außerdem noch nicht fest, ob die Lichtburg angesichts stark gestiegener Corona-Fälle im Landkreis Diepholz erneut mit Einschränkungen oder sogar mit erneuter Schließung rechnen muss. Betreiber Karl-Heinz Meier hoffte am Donnerstagmorgen im Gespräch mit dieser Zeitung, dass sein Kino weiterhin für Filmfans geöffnet bleiben darf.