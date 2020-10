„Eine ordnungsgemäße Abnahme setzt einen entsprechenden Zustand unseres Wegenetzes voraus,“ erläutert Bürgermeister Kai Abruszat. Der vorschriftsmäßige Zustand des gemeindlichen Wegenetzes sei im Interesse aller Bürger und daher sehr wichtig. Die Gemeinde könne sich freuen, dass die Tiefbauarbeiten bereits abgeschlossen seien. Das sei nicht in allen Kommunen der Fall.

Info-Telefon „Hausanschlüsse”

Die Zusammenarbeit mit der Firma „greenfiber“ (vormals „Internexio“) habe auch bezüglich des ambitionierten Zeitplans bei der Umsetzung funktioniert und lediglich aufgrund der Coronapandemie eine vertretbare Verzögerung erfahren. „Sollten Bürgerinnen und Bürger Mängel am gemeindlichen Wegenetz im Zusammenhang mit den Tiefbauarbeiten auffallen, ist die Gemeindeverwaltung für einen Hinweis dankbar“, sagt Kai Abruszat. Erreichbar und Ansprechpartner ist in der Gemeindeverwaltung Karl-Ernst Vorbröker (E-Mail k.vorbroeker@stemwede.de). Fragen zum Fortgang der Hausanschlüsse beantwortet ausschließlich und direkt die Firma „greenfiber“. Weitere Informationen zu den Hausanschlüssen gibt es unter Telefon 0800/8220228 und per E-Mail an info@greenfiber.de.