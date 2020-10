Ortsschau mit 292 Tieren

Stemwede-Wehdem (WB). Trotz erschwerter Corona-Bedingungen und Verkürzung der Wehdemer Ortschau haben die Züchter des Rassegeflügelzuchtvereins Wehdem am Wochenende insgesamt 292 Tiere in der Halle am Schulzentrum ausgestellt.

Von Westfalen-Blatt