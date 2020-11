Apfeltage an der Stemweder-Berg-Schule veranstaltet

Stemwede (WB). Ein Apfeltag? Was ist das denn? An der Stemweder-Berg-Schule fand der 1. Apfeltag in Kooperation mit dem Moorhus Lübbecke unter der Leitung von Ramona Gieseking und der Hauswirtschaftslehrerin Verena Bürkle statt.