.Die Initiative dazu kam aus den Reihen der dort ansässigen Feuerwehrkameraden und wurde durch Uwe Oberländer, Silas Nobbe und Friedrich Horst umgesetzt.

Horst ist mit seiner Firma Eventsupport Spezialist in Sachen Illumination . „Auch in Zeiten von Corona sind die Kameraden für die Bürger der Gemeinde da und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr“, schreibt Friedrich Horst auf seiner Facebook-Seite. „Wir wünschen allen Kameraden eine ruhige Vorweihnachtszeit.“

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Kai Abruszat erteilte die Erlaubnis, das markante Gebäude der Gemeinde Stemwede an der L 770 zu illuminieren. „Eine tolle Aktion von Friedrich Horst und seinen Kameraden, die uns allen gerade in der Coronazeit ein bisschen Freude bereitet. Es ist schön, dass unsere Feuerwehr nicht nur in Notsituationen hilft, sondern sich in den Dörfern so aktiv einbringt“, sagte der Verwaltungschef auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Helfer verbauten in den Hallen 20 LED-Strahler An der Fassade zogen die Experten 70 Meter Lichterketten, dazu zwei Sterne – einer auf dem Dach und einer auf einem angedeuteten Weihnachtsbaum.

„In Summe sind es 120 Brennstellen an den Lichterketten“, sagte Friedrich Horst dieser Zeitung auf Anfrage. „Verbaut wurde nur LED-Technik. Der Gesamtverbrauch außen liegt bei 60 Watt und im Innenbereich 100 Watt“.

Die Beleuchtung ist täglich zwischen 7 und 9 Uhr sowie von 17 bis 23 Uhr in Betrieb. Um alles zu installieren, benötigten die Helfer sechs Stunden.