Terminkalender ist gut gefüllt

Seine Dienstleistungen und kompetenten Kenntnisse bietet er jetzt ab dem 1. Dezember im eigenen Salon in Levern an. „NH-Stylisten“, das Firmenlogo, leuchtet bereits an der Leverner Straße 27.

„Egal ob Herren- oder Damenschnitt, Trend- oder Hochsteckfrisur, Balayage, Coloration, Strähnchen oder perfektes Make-Up – für alles sind die ‚NH-Stylisten‘ Experten“, sagt Niels Henke. „Der Salon ist komplett neu und mit viel Herzblut eingerichtet worden. Wir haben nicht nur ein schönes Ambiente, sondern auch höchste Hygienestandards geschaffen.“

„Das Wohlbefinden unserer Kunden ist uns wichtig“, versichert Henke. Schon jetzt sei der Terminkalender für Anfang Dezember gut gefüllt, denn viele Kunden seien ihm von seinem alten Wirkungsort nach Levern gefolgt. Auch neue Kunden seien schon dazu gekommen.

Meisterbrief in 2010

Niels Henke stammt aus Sundern und wohnt seit vier Jahren mit seiner Frau Nora und den beiden Kindern in Levern. Seine Leidenschaft rund um Frisuren hat er zu seinem Beruf gemacht. 2001 begann er eine Lehre als Friseur im Damen- und Herrenfach im Salon Garbs in Bohmte. Nach einigen Gesellenjahren besuchte er die Abendschule in Osnabrück. 2010 erhielt er seinen Meisterbrief, seit 2012 ist er zudem staatlich geprüfter Colorist.

Seit Anfang 2017 ist Niels Henke Dozent bei der Handwerkskammer in Osnabrück. Er unterrichtet die angehenden Meisterschüler, in diesem Jahr hat er zudem an 90 Azubis in überbetrieblichen Lehrgängen sein Wissen weitergegeben. „Das steht jetzt aber erst mal hinten an, der Fokus liegt nun auf meinem neuen Friseursalon“, macht Henke deutlich.

Die Liebe zum Friseurhandwerk, sein Talent sowie sein Ehrgeiz führten dazu, dass er in den zurückliegenden Jahren als Salonleiter in Rahden bei „Hair Fashion“ und „Figaro“ tätig war. Der Schritt in die Selbstständigkeit war gut durchdacht und als Maike Kemper ihren Salon in Levern aufgab, nutzte Henke die Chance und der Entschluss stand fest: „Hier eröffnen wir ‚NH-Stylisten‘“.

Vier Angestellte

Eigentlich ist die Corona-Zeit keine gute für die Eröffnung eines Friseursalons. Aber Niels Henke hat sich mitten in der Pandemie entschieden, sich diesen Wunsch zu erfüllen.

Vier Angestellte – das sind seine Ehefrau Nora (Buchhaltung und Rezeption), Giuliana Di Meo (kreative Haarschnitte und Hochsteckfrisuren), Lisa Wißmann (Flechtfrisuren, Make-Up und Balayage) und Sandra Schumacher (Coloration und Styling) – werden vom 1. Dezember an auf 114 Quadratmetern an acht Bedienplätzen und zwei Waschplätzen die Kunden verwöhnen. Allerhöchste Hygienestandards stehen dabei mit ganz oben auf der Fahne.

Die Terminabsprache ist möglich unter Telefon 05745/9202277.

www.nh-stylisten.de