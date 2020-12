Hoffnungsfunken mit beleuchteten Treckern

Stemwede -

Was für eine tolle Aktion! Mit einem Konvoi beleuchteter Traktoren haben Landwirte am Sonnabend für einen Funken Hoffnung gesorgt. Durch ganz Stemwede führte der Trecker-Zug, der allerorts für Aufmerksamkeit sorgte und zahlreiche Schaulustige an den Straßenrand zog, die sich aber vorbildlich an die geltenden Vorschriften der Corona-Schutzverordnung hielten. +++ Mit Video: