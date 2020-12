Dorfgemeinschaftshaus ist fertig

Dort konnte das Dorfgemeinschaftshaus offiziell seiner Bestimmung übergeben werden.

Es gebe nur wenige Ortsteile in den Kommunen des Kreises, wo man intaktes Dorfleben so vorfinde wie in Niedermehnen. „Gerade deswegen war es eine weise Entscheidung des Gemeinderates im Mai 2017, den Bürgermeister zu beauftragen, bei der Bezirksregierung Detmold Fördermittel zu beantragen für ein ganz besonderes Projekt – nämlich den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses zum Dorfgemeinschaftshaus“, machte der Bürgermeister deutlich.

Im Beisein einiger Ratsmitglieder, der Niedermehner Ortsheimatpflegerin Luise Lahrmann sowie dem zweiten Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft (Träger des Dorfgemeinschaftshauses), Hendrik Lahrmann, überreichte Bürgermeister Kai Abruszat nun den symbolischen Schlüssel für das neue Dorfgemeinschaftshaus. Besonders freute sich der Verwaltungschef über die Anwesenheit von Martina Rodenbeck-Hegerfeld, der Witwe des kürzlich verstorbenen Reinhard Hegerfeld. „Dieses Dorfgemeinschaftshaus wird immer mit dem Namen Reinhard Hegerfeld verbunden sein“, sagte der Bürgermeister, denn der ehemalige Vorsitzende der Dorfgemeinschaft hätte dieses Projekt mit viel Herzblut federführend vorangetrieben. „Ohne ihn säßen wir heute nicht hier!“

Musterbeispiel

Der Ursprung des Projektes Dorfgemeinschaftshaus i läge in dem Konzept der Feuerwehren und den damit verbundenen neuen Standorten für zusammengelegte Löschgruppen. Die sinnvolle Nutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses sei hier in Niedermehnen ein Musterbeispiel, betonte Abruszat.

Mit jeder Menge ehrenamtlichem Engagement brachte sich die Dorfgemeinschaft in den zurückliegenden Monaten bei der Sanierung des Hauses mit ein. Mehr als 1000 Stunden hätten freiwillige Helfer in eigener Regie geholfen machte Hendrik Lahrmann deutlich. Nur so sei es am Ende möglich gewesen die Kosten, die bei der ersten Schätzung bei 360.000 Euro lagen, auf rund 200.000 Euro zu drücken. „Da ist das Außengelände am Dorfplatz mit dem Spielplatz und den neu angelegten Wegen inbegriffen“, freut sich Lahrmann.

Man habe für die Hilfe bei der Sanierung auch einige Jugendliche aus dem Ort gewinnen können, denen zukünftig im Obergeschoss Räume zur Nutzung zur Verfügung stehen. „Das Haus muss Leben haben“, weiß Lahrmann und freut sich darüber, was die Dorfgemeinschaft einmal mehr auf die Beine gestellt hat.

Wunderbarer Dorfmittelpunkt

Besonders stellte er noch einmal die behindertengerechten Sanitäranlagen heraus, die auch durch eine Außentür vom Dorfplatz her zu nutzen seien.

Sowieso habe man mit dem Dorfgemeinschaftshaus einen wunderbaren Dorfmittelpunkt geschaffen. Zentral gelegen gegenüber den Behindertenwerkstätten und der Sporthalle sowie neben dem Kindergarten wird dieses Projekt das dörfliche Leben stärken, ist sich der Bürgermeister sicher.

Dieses Haus wird in der kommenden Zeit nicht nur Nutzung durch die Dorfgemeinschaft erfahren, sondern auch Raum bieten für Gremien von Verwaltung und Gemeinderat, weil die Verwaltungsstelle in Levern derzeit umgebaut wird und der Ulderup-Saal nicht genutzt werden kann.

„Ich wünsche mir, dass in diesem Haus nach der Coronazeit viele Begegnungen stattfinden werden, die das dörfliche Leben bereichern und zu gemeinschaftlichen Aktionen animieren“, machte Abruszat deutlich. „Intakte Dörfer brauchen soziale Treffpunkte!“