Berechtigt dazu sind Bürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen wie Asthma, Krebs, Diabetes oder Schlaganfall. Drei Masken pro Person sind gegen Vorlage des Personalausweises erhältlich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass es von Dienstag an kostenlose Masken für Risikogruppen gibt.

„Wir haben vorgesorgt und eine ausreichende Stückzahl vorrätig “, sagt Georg Perk, Inhaber der Dielinger Strauß-Apotheke. Bereits am frühen Dienstagvormittag hat er rund 50 Kunden mit Masken versorgt. Die Beschaffung war für die Apotheken mit einem enormen Mehraufwand verbunden.

„Wir waren etwas überrascht von der Umsetzung“, sagt Georg Perk. Denn es sei nicht etwa so, dass die Apotheken mit Masken beliefert würden. „Wir mussten sie selbst bestellen“, erklärt Perk. Er habe schnell gehandelt, als es am zurückliegenden Mittwoch klar gewesen sei, dass für Menschen von 60 Jahren an sowie Risikopatienten die kostenlose Abgabe umgesetzt wird. Am Montag sei seine Lieferung gerade rechtzeitig angekommen.

Auch für die kommende Zeit habe er ausreichende Mengen der FFP2-Masken vorrätig. Nach dem 6. Januar erhalten Berechtigte von der Krankenkasse Coupons für jeweils sechs Schutzmasken, die mit einer Zuzahlung von zwei Euro erhältlich sind.

Allerdings warnt Georg Perk, dass die FFP2-Masken für die rund 27 Millionen Berechtigten kein Freifahrtschein seien. Sie filtern Partikel zwar besonders wirksam aus der Luft und senken die Ansteckungsgefahr, bieten aber keinen 100-prozentigen Schutz. „Die Infektionsschutzregeln müssen trotzdem weiterhin eingehalten werden“, betont der Dielinger Apotheker. „Die Masken dürfen auch auf gar keinen Fall gewaschen werden und sollten möglichst nach dem Desinfizieren der Hände aufgesetzt und danach gut verpackt in einem Zipp-Beutel verstaut werden.“

Zu den Kundinnen, die sich in der Strauß-Apotheke mit den kostenlosen Masken eindeckten, gehörte Karin Schröder-Tesch aus Stemshorn. Die 61-Jährige ist froh, dass sie nun mit einem noch sichereren Gefühl ihren Vater im Pflegeheim besuchen kann.