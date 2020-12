Bei einem Unfall an der Kreuzung Hollweder Straße/ Neustadt sind am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Als eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus Melle ersten Angaben zufolge gegen 15.55 Uhr mit einem Nissan die Straße Neustadt in Richtung des Alten Postwegs (L 770) befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer Skoda-Fahrerin aus Stemwede. Diese war zusammen mit ihren Kindern (3 und 15 Jahre) auf der Hollweder Straße in Richtung Hollwede unterwegs. Dabei verletzte sich das Kleinkind. Die 44-Jährige aus Melle erlitt einen leichten Schock. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Personen. Die Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.