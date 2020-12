Großzügige Spende für Bau an der Reithalle in Drohne

Stemwede-Drohne -

An coronabedingten Einnahmeausfällen leidet auch der Reiterverein „Altes Amt Dielingen“ in Stemwede-Drohne. Reitunterricht und Voltigiertraining sind derzeit nicht möglich. Die Volksbank Lübbecker Land unterstützt nun die Umbaumaßnahmen an der Reithalle in Drohne.