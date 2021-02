Diesen Eindruck konnte man auch im Stemweder Land gewinnen, als sich am vergangenen Sonntag das Winterwetter von seiner schönsten Seite zeigte.

Winter-Idylle pur bot auch das Mühlengelände in Levern. Der Weg dorthin vom nahen Ortskern und den angrenzenden Siedlungen wurde viel für Spaziergänge genutzt. Foto: Gertrud Premke

Spätestens am frühen Nachmittag, als die Sonne am höchsten stand, bot sich in allen Stemweder Ortschaften das gleiche Bild: Warm eingepackt in Winterjacken, mit Mützen, Schals und Handschuhen ausgestattet, sah man Scharen von Spaziergängern, die auf den einsamen Straßen der Gemeinde ausschwärmten.

Besonders groß war erwartungsgemäß der Andrang am Dümmer, wo es auf den Promenaden von Hüde, Lembruch und Dümmerlohausen mit Blick auf Corona-Abstände manchmal bedenklich eng wurde. Kenner der Dümmerregion, die lieber die Menschenansammlungen meiden wollten, wichen auf das Naturschutzgebiet Ochsenmoor aus. Aber auch dort waren die besten Wege – man kann dort viele Wildvögel beobachten – zum Teil stark frequentiert. Die Wildgänse auf den mir Raureif überzogenen Feuchtwiesen nahmen es gelassen – sie ließen sich unbeeindruckt fotografieren und beobachten.