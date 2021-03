Doch auch mit dem Wintereinbruch bei bis zu 20 Grad minus sind die langhaarigen wolligen Rinder bestens zurechtgekommen. Seit letztem Herbst weiden die Exoten, die ihren Ursprung im schottischen Hochland in der Region Dumfries und Galloway nahe der der Irischen See haben, auf den Wiesen des Hofes Nobbe. Die Robust-Rasse fühlt sich bei jedem Wetter draußen wohl und kann wegen ihres doppelschichtigen Fells mit langem gewellten Deckhaar und feinem dichten Unterhaar das ganze Jahr in der Außenstallhaltung leben.