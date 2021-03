Investor plant Stall für 14.999 Legehennen

Mit dem Thema muss sich der Stemweder Fachausschuss für Bauen, Planung und Umwelt in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 21. April (17 Uhr großer Saal der Begegnungsstätte Wehdem), beschäftigen. Der Grund: Der Kreis Minden-Lübbecke bittet die Gemeinde Stemwede – wie schon im Fall der Bullenstall-Pläne in Oppenwehe – um das so genannte „gemeindliche Einvernehmen“.

Zusätzlich zum Legehennenstall will der Investor einen Kotübergabeplatz, einen Waschwasserbehälter sowie zwei Futtermittelsilos errichten. Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich direkt an der Straße „Auf der Filge“, so dass auch die Anbindung des Stalls an das Straßennetz über diese Straße vorgesehen ist.

Die Zwei-Monats-Frist zur Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen endet für die Gemeinde mit Ablauf des 4. Mai. Damit ist die vorgesehene Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss, die für den 21. April vorgesehen ist, noch fristgerecht.

„Wegen der fehlenden Futtergrundlage handelt es sich auch bei diesem Stallbauprojekt um ein gewerbliches Vorhaben“, betont die Gemeindeverwaltung in den Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt. „Da die geplante Tierzahl nach dem Gesetz unterhalb des Schwellenwertes (hier: 15.000 Legehennen) für die so genannte Umweltverträglichkeitsprüfung liegt und die bisherige Tierhaltung (Mastschweine, Milchkühe, Kälber und Jungrinder) auf der vorhandenen Hofstelle eingestellt werden soll, ist das Vorhaben laut Baugesetzbuch grundsätzlich privilegiert zulässig“, schreibt die Verwaltung.

An eine ausreichende Erschließung solcher Ställe an das Straßennetz würden weniger hohe Anforderungen gestellt: „Für Tierhaltungsanlagen können demnach bereits Schotterwege ausreichen.“

Ob dem Vorhaben öffentliche Belange wie der Immissionsschutz entgegenstünden, könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht beurteilt werden, da den Antragsunterlagen bisher kein Geruchsgutachtenbeigefügt sei. „Dieses wurde vom Kreis bereits beim Bauherrn nachgefordert“, heißt es aus dem Stemweder Rathaus. „Sofern bis zur Sitzung noch kein Gutachten vorliegt, kommt aus Sicht der Verwaltung – zur Wahrung der gemeindlichen Rechte – zunächst nur in Frage, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.“

Dies seien auch die eindeutigen Empfehlungen aus der Fachliteratur, teilt die Gemeinde mit.

Mit Blick auf die Bullenstall-Pläne , die im Ort von vielen Bürgern abgelehnt werden, hat die Gemeinde Stemwede bereits ihr gemeindliches Einvernehmen versagt .