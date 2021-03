Sabotage schockiert heimische Landwirte

Unbekannte hatten zwei Traktoren manipuliert, indem sie sechs Bolzen des linken Hinterrades entfernten und zwei angelöst stecken ließen.

Beide Schlepper verloren die Räder. „Kaum vorzustellen, was passiert wäre, wenn eines von ihnen bei Höchstgeschwindigkeit im öffentlichen Verkehr abgefallen wäre“, sagt Carsten Mattelmeyer, einer der geschädigten Landwirte. „Ein solcher Unfall hätte für Fußgänger, Motorradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer – und nicht zuletzt für die Traktorfahrer – tödlich enden können. Vom Sachschaden ganz abgesehen“, zeigt sich Mattelmeyer erschrocken.

Carsten Mattelmeyer, einer der geschädigten Landwirte, zeigt an seinem Traktor, wo die Radmuttern gelöst wurden.

Die Tat auf seinem Pachthof in Drohne ereignete sich zwischen dem 13. und 16. März. Als der Arrenkamper am 16. März nach einer Straßenfahrt von rund zwölf Kilometern auf seinem Acker ankam, hörte er einen Knall. „Ich habe sofort gestoppt und nachgeschaut. Das Rad war vom Zentrierring gesprungen“, erzählt er, noch immer fassungslos über die Willkür der Tat. „Man muss wissen, dass ein solcher Reifen 600 bis 800 Kilo wiegt. Wäre er bei voller Fahrt abgeflogen – ich mag mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können.“

Auch hier wurden Radmuttern gelöst. Fassungslos über die Tat sind (von links): Dominik Schmedt, Carsten Mattelmeyer, Julian Aping und Bürgermeister Kai Abruszat. Foto: Heidrun Mühlke

Eine Woche später wurde der Trecker von Jürgen Lütkemeier manipuliert. Die Täter gingen nach dem gleichen Muster vor; wieder wurden die Bolzen des linken Hinterrades gelöst. Lütkemeier verlor in einer Kurve in Westrup, als er zum Stemweder Berg hochfahren wollte, das Rad. Auch hier sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen. Beide Vorfälle wurden zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt.

„Das ist kein Spaß und beileibe kein Dummer-Jungen-Streich, sondern eine Straftat mit erheblicher krimineller Energie“, verurteilt Bürgermeister Kai Abruszat die Taten. Auch in anderen Bereichen sei eine Veränderung im Umgang der Menschen untereinander, aber auch mit gemeindlichem Eigentum zu verzeichnen. „Vandalismus, Graffiti, wilder Müll – das alles sind Zeichen dafür, dass es Menschen gibt, die gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und Respekt sowie die Wertschätzung am Eigentum Dritter verloren haben.“

Er wünscht sich mehr denn je, dass die Menschen aufeinander achten. „Sollten wir seitens der Gemeinde die Täter ausfindig machen, werden wir mit ganzer Härte, die der Rechtsstaat bietet, gegen sie vorgehen“, macht der Verwaltungschef deutlich. „Das darf keinen Platz in Stemwede haben!“

Sowohl Junglandwirt und Ratsmitglied Dominik Schmedt aus Dielingen als auch sein Kollege Julian Aping aus Westrup und die betroffenen Landwirte betrachten die Taten als einen Angriff auf ihren Berufsstand. „Unsere ideologisch geleitete Politik hat es hinbekommen, dem Bürger Angst vor Gülle und Mist zu machen, obwohl es der wertvollste Dünger für unsere Natur ist. Da ist es kein Wunder, dass jemand versucht, den Weltretter zu spielen“, meint Mattelmeyer. Für ihn war der Vorfall der dritte dieser Art. Bereits zweimal hatten sich unbekannte Täter an seinen Gülletanks zu schaffen gemacht. „Wir haben es immer früh genug bemerkt, bevor es zu größeren Schäden kommen konnte. Bei dieser derart gefährlichen Tat ist uns aber der Kragen geplatzt und wir haben die Polizei eingeschaltet.“ Hier hätten die Täter ganz bewusst in Kauf genommen, dass nicht nur Landwirte, sondern auch andere Menschen zu Schaden und schlimmstenfalls zu Tode kommen“, betont Dominik Schmedt.