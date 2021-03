Der Sperrbezirk wurde Anfang März aufgrund eines Ausbruchs der Tierseuche in einem Putenmaststall im Flecken Lemförde, Ortsteil Marl (wir berichteten) eingerichtet. Dadurch war vorsorglich auch das Gebiet der Gemeinde Stemwede (Ortschaft Dielingen und Teile der Ortschaft Haldem) von strengen Auflagen betroffen. Mittlerweile sind in dem Sperrbezirk keine neuen Ausbrüche der Geflügelpest aufgetreten. Daher wird das Sperrgebiet ab heute offiziell zum „Beobachtungsgebiet“.

Die mit der Einrichtung des Sperrbezirks verbundenen Einschränkungen sind damit zwar beendet. Es gelten aber weitere Regelungen, wie Einschränkungen beim Transport von Geflügel und Geflügelprodukten wie zum Beispiel Eier oder Fleisch.

„Alle von den Veterinärämtern Diepholz und Minden-Lübbecke zwischenzeitlich durchgeführten Aufhebungsuntersuchungen in den im Sperrbezirk liegenden Geflügelhaltungen waren unauffällig“, teilte die Minden-Lübbecker Kreisverwaltung am Montag mit. „Jetzt gelten in diesem Gebiet bis auf Weiteres die Vorschriften für das Beobachtungsgebiet, das mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchbetrieb festgelegt wurde.“

Vorausgesetzt, dass keine weiteren Fälle dieser – für den Menschen ungefährlichen – Tierseuche auftreten, könne im April mit der Aufhebung des Beobachtungsgebietes gerechnet und Verbringungs- sowie Handelseinschränkungen zurückgenommen werden, hieß es aus Minden.