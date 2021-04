Nach dem schweren Brand in der Nacht zum Ostermontag auf dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Leverner Straße untersuchten am Dienstag, 6. April, Ermittler die Brandstätte. „Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Ermittler zumindest an einem auf dem Hof abgestellten Traktor Spuren entdeckt, wonach zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass hier eine vorsätzliche Brandlegung vorliegen könnte“, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. „Für weitere Ermittlungen wurde ein Brandursachensachverständiger beauftragt“.