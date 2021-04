„Was da passiert ist, ist mehr als schockierend“, schildern die Stemweder Landwirte sichtlich mitgenommen Vorfälle in der letzten Zeit. Reifen an Schleppern und Güllefässern sind zerstochen, Reifen und Stroh angezündet, Trecker und einmal ein Schuppen vernichtet worden. Gülleschieber wurden geöffnet und bei eingehängtem Düngerstreuer Fangschalen und Riegel an Anhängekupplungen manipuliert. In mindestens zwei Fällen wurden fast alle Radmuttern an Rädern entfernt. Mit viel Glück ist das bisher ohne ganz schwere Unfälle ausgegangen. In der Nacht zu Ostermontag wurden erneut Reifen an einem Schlepper angezündet.