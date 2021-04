Wenn Senioren zu Hause gepflegt werden

. Die Gesellschaft hat sich verändert und auch ein Wandel der familiären Lebensformen hat sich vollzogen.

Ältere Menschen verbrachten in früheren Zeiten ihren Lebensabend mit ihren nächsten Angehörigen, gerade in bäuerlichen Familien hatten die Senioren ihre Aufgaben innerhalb des Familienverbundes. Auch wenn sie selbst versorgt werden mussten, wurde die Pflege und Betreuung in ihren letzten Jahren und Tagen von der eigenen Familie übernommen.

Noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war es auf Bauernhöfen unüblich, Oma oder Opa in ein Altenheim zu geben. Die meisten kleinbäuerlichen Betriebe waren jedoch zur Aufgabe der Landwirtschaft gezwungen. Durch die außerhäuslich aufgenommenen Tätigkeiten konnte keine innerfamiliäre Betreuung der älteren pflegebedürftigen Menschen geleistet werden.

Alten- und Seniorenheime schossen in den vergangenen Jahrzehnten wie Pilz aus dem Boden. Und doch gibt es mit großer Unterstützung zahlreicher Einrichtungen Hilfestellung und die Möglichkeiten der häuslichen Pflege und des betreuten Wohnens, denn für die meisten älteren Menschen ist es der innige Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden oder innerhalb der Familie zu leben. Der Bedarf an Pflegediensten dabei ist enorm.

„Mit dem Thema Pflege setzen wir uns leider erst auseinander, wenn unsere Angehörigen oder wir selbst betroffen sind. Die meisten von uns sehnen sich danach, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Umfeld zu wohnen,“ sagt Alexia Windolph. Die Fachfrau hat sich 23 Jahre mit häuslicher Pflege und betreutem Wohnen, sowohl in Theorie als auch in der Praxis, befasst.

Alexia Windolph ist Mutter von vier erwachsenen Kindern und wohnt seit einigen Monaten im Wittlager Land. Bis zu ihrem Umzug ins ländliche Wimmer, ihrem „jetzigen Ruhepol“, wie sie sagt, lebte sie bei Rüdesheim. Dort versorgte und betreute sie neben der Erziehung ihrer vier Kinder mehr als 20 Jahre lang ältere, auch an Demenz erkrankte Menschen jeder Pflegestufe im Kreise ihrer Familie.

Diese langjährige Erfahrung und ihr umfangreiches Wissen zum Thema Pflege gaben Alexia Windolph nun den Anstoß, einen Pflegeratgeber zu schreiben, einen Wegweiser mit Tipps und praktischer Anleitung für die Pflege zu Hause.

„Unerwartet auftretende Pflegesituationen sind für alle Beteiligten eine große Herausforderung und die Situation ist mit vielen Fragen verbunden. Der ‚Pflege- Wegweiser‘ behandelt insbesondere die Schwerpunkte ‚Wohnen und Pflege zu Hause‘ und die rechtliche Grundlage“, erläutert Win-dolph ihr Buch.

14 Kapitel beschäftigen sich mit allem rund um die Pflege, vom selbstbestimmten Wohnen zu Hause bis hin zu den Pflegestufen. Themen sind zudem die Begutachtung durch den medizinischen Dienst, Betreuungsangebote, Haushaltshilfen, Pflegegelder und Pflegesachleistungen, Wohnungsanpassungen und Begleitung in der letzten Lebensphase. „Der Pflegewegweiser soll dabei helfen, Antworten auf ungelöste Fragen zu bekommen und sich schneller in Pflegesituationen zurechtzufinden“, sagt die Autorin.

Das Buch ist im Scholastika-Verlag erschienen und kann in jeder Buchhandlung zum Preis von 9,90 Euro bestellt werden.

Weitere Infos gibt es bei Alexia Windolph, Telefon 0152/54166856, sowie im Internet unter institut-fuer-pflege-und-betreuung.de und institut-fuer-Pflege.de.