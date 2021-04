Wenngleich noch einiges zu tun ist an der großen Baustelle am alteingesessenen Senioren- und Pflegeheim, sollen die ersten Bewohner bereits im Sommer in den neuen dreistöckigen Gebäudekomplex einziehen, der seit knapp einem Jahr errichtet wird. Viel Vorstellungsvermögen braucht man nicht mehr, um sich auszumalen, wie alles einmal aussehen wird. „Das kleine familiengeführten Haus entwickelt sich zu einem Komplexanbieter in Sachen Pflege und Wohnen im Alter “, sagt Heike Müller-Bückmann. Die 48-Jährige ist seit Februar neue Leiterin der Einrichtung in der Wellengrund-Siedlung und freut sich sehr auf den Abschluss der Umgestaltung und die Möglichkeiten, die sich dann bieten. Heike Müller-Bückmann, die in Rahden-Tonnenheide lebt, ist seit 2008 in der Altenpflege tätig und hat 2017 ihre Weiterbildung zur Einrichtungsleitung abgeschlossen. Von ihrem Arbeitsplatz im Kreis Herford ist sie nun ins beschauliche Stemwede gewechselt. Nicht nur in der Einrichtungsleitung gibt es Veränderungen. Bereits 2019 hatten Achim und Waltraud Strohmeyer, die das Haus seit 1995 führten, es an die Argentum-Gruppe in Hanau verkauft.