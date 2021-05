Inhaber Christian Becker führt das Unternehmen bereits in vierter Generation und weiß, dass es längst nicht mehr ohne moderne Technik geht. So habe sich die Arbeit des Unternehmens seit seinen Anfängen kontinuierlich gewandelt. Dabei orientieren sich die Standards in der Tischlerei an der hohen Qualität traditionellen Handwerks. In der Planung, Fertigung und Gestaltung können die Mitarbeiter auf modere Methoden und Technik zurück greifen. „Auf diese Weise vereinen wir Tradition und Innovation in unserer täglichen Arbeit“, erzählt der Chef, während er die zurückliegenden Jahre Revue passieren lässt. Den Grundstein für das Unternehmen legte Gründer Hermann Becker mit einer kleinen holzverarbeitenden Werkstatt.