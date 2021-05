„Bekanntlich liegt – nach Auffassung der amtlichen Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung – für die Ärzteversorgung in Stemwede bisher noch keine Unterversorgung vor“, meinte Bürgermeister Kai Abruszat. Im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Hausärzte in der Region zeichne sich aber ab, dass „dringender Handlungsbedarf im Süden des Gemeindegebietes“ bestehe, meinte der Bürgermeister auf Anfrage. „Ich stehe deshalb in regelmäßigen Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Gleichzeitig gibt es einen Austausch mit Ärzten aus dem Bereich außerhalb Stemwedes.