Das Projekt auf dem Hof Tomte im benachbarten niedersächsischen Brockum geht in die zweite Saison. Sehr zufrieden blicken die Hofbetreiber und ihre „Tomteschar“ – so bezeichnen sie ihre Mitarbeiter – auf ein entwicklungsreiches erstes Jahr zurück. Im Frühjahr 2020 startete die „Solawi“ zunächst mit 60 Mitgliedern, konnte die Anzahl aber im Laufe des Jahres auf 80 erhöhen. In diesem Jahr können bereits 100 Ernteanteile vergeben werden, am 1. April begann die zweite Saison.