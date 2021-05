Gemeint ist die Absicht, am Life House in Wehdem einen solchen „dritten“ Ort – neben Arbeitsstelle und eigener Wohnung – zu schaffen. Ein solcher Ort will eine Art Café und Veranstaltungszentrum am Life House sein. Gefördert wird dabei nicht nur der Anbau, sondern auch Personal, Anschaffungen und Projekte.