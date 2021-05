Am Hofeingang wird man begrüßt von einem alten Kutschwagen und einem Aufsteller, beide dekoriert mit Werken der beiden Künstler. Vor dem Haus stehen Töpfe, Vasen und Holzkunst, im Garten findet man Stelen, kleine Häuschen und andere Figuren. Manche sind aus Holz, manche aus Keramik oder aus einer Kombination aus beidem. Überall, wo man hinschaut, findet man liebevoll gestaltete Kunstgegenstände, noch bevor man überhaupt einen Blick ins Hausinnere geworfen hat, in das Herzstück, die Keramikwerkstatt . Wenn man die große Eingangsdiele betritt, dann kommt man in eine Welt voller Blau. Ein dunkles, sattes Blau ist die dominierende Farbe in dem geräumigen Ausstellungsraum der beiden Künstler. Hier stehen unter anderem die verschiedenen Keramikarbeiten von Kathinka Luckmann. „Ich mag das Blau einfach gerne“, erklärt sie und fängt an zu erzählen. Jede ihrer blauen Tassen würde ihren Anfang auf der Töpferscheibe nehmen. Hier werde die bauchige Grundform gedreht. Am nächsten Tag werde der Boden abgedreht und glatt gemacht.