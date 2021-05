Auch weiterhin werden Experten in der Werkstatt an der Dielinger Straße 43 vom Oldtimer bis zum Panzer alles mit frischer Farbe versehen, was ihnen vor die Sprühpistole kommt. Der bisherige Betreiber Slawa Hetke hat seinen Betrieb an seinen Meisterschul-Kollegen Johannes Hafner verkauft. Slawa und Elvira Hetke sowie Tochter Solice und Sohn Joshua hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alles für den Umzug in den reichen Wüstenstaat Dubai geregelt. An diesem Sonntag, 30. Juni, hebt um 4 Uhr ihr Flugzeug in Düsseldorf ab. Im Gepäck haben die Hetkes alle nötigen Visa und Arbeitslizenzen, die formal drei Jahre gültig sind – genug Zeit, um das Leben in ihrer neuen Wahlheimat kennen zu lernen. Nicht im Gepäck ist Hündchen Coco – der kleine Vierbeiner kommt mit einem eigenen Flug einige Tage später nach.