Im Februar – nach Stürmen, Eis und Schnee – hatten die Mühlenfreunde einen schweren Schaden an der Windmühle festgestellt, denn der Kopf des Flügelkreuzes neigte sich gefährlich nach unten. Die Schrägstellung deutete auf eine massive Beschädigung der Flügelwelle hin, was sich bei genauer Untersuchung auch bestätigte. Die Mühle bekam am Mittwoch eine neue Welle aus Stahl. Sie wurde in Petershagen-Frille gefertigt – im Mühlen-Bauhof des Mühlenvereins Minden-Lübbecke.