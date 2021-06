„Tolle Stimmung und sportliche Höchstleistungen“ kommentiert Bürgermeister Kai Abruszat den Stemweder Spendenlauf-Samstag. „Das macht uns so leicht keiner nach.“ Gemeint ist nicht nur das sportliche Potenzial, sondern auch die organisatorische Spontanleistung der Stemweder Ehrenamtler von JFK & Co. Allen voran Lars Schulz und Kevin Guennoc, der auch am Ende die finale Läufergruppe auf der letzten Etappe von Oppendorf nach Wehdem ins Ziel brachte.