„Schenke Leben, spende Blut“ laute die Botschaft, hieß in der kleinen Feierstunde. Vier Worte, die sagten, was zähle, worauf es wirklich ankomme: Mit einer Blutspende schenk der Spender neues Leben aber nur drei Prozent der Bevölkerung spendeten und 80 Prozent bräuchten im Laufe ihres Lebens eine Blutspende.

Dieter Jagiella betonte in seiner Dankesrede: “Ihnen haben wir es zu verdanken, dass viele kranke Menschen in der Vergangenheit gerettet werden konnten. Ohne Sie könnte die flächendeckende medizinische Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Sie stehen als Spenderinnen und Spender am Anfang der Kette der Blutversorgung. Sie sind aber ihr wichtigstes Glied. Ihr Beitrag ist der lebensrettende. Sie haben das Herz am richtigen Fleck und haben Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein.”

Dieter Jagiella verdeutlichte außerdem, dass heute im medizinischen Bereich alles machbar zu sein scheine. Pharmaunternehmen forschten unentwegt nach Medikamenten, um kranken Menschen zu helfen. Vieles lasse sich synthetisch nachbilden, und selbst die DNA sei größtenteils entschlüsselt. Aber für einen Stoff gebe es nach wie vor keinen anderen Ersatz bei der Krankenversorgung, bei Operationen und Therapien. Hier helfe nur die Möglichkeit der Unterstützung durch den Menschen. „Denn unser Blut ist halt ein ganz besonderer Saft. So ist jede und jeder Einzelne gefordert, ein Stück Verantwortung für seine Mitmenschen zu übernehmen“, sagte der Vorsitzende des Salzkottener Ortsvereins.

32 der geehrten Blutspender hatten bisher 25 mal Blut gespendet. 50 mal gespendet haben Peter Plattmann, Frank Hohmann, Franz Haase, Anneliese Engel, Markus Zacharias, Detlef Thiele, Andrea Gerdes, Manuela Hermens, Franziska Böddeker, Miriam Reimann, Alfons Knust, Bernd Schäfers, Maria-Elisabeth Exner und Matthias Ilse. 75 mal ihr Blut gespendet haben Daniel Fromme, Herrmann Schrewe, Ingo Remmert, Heinz-Josef Wellige, Yvonne Hermens, Roger Wiesner, Michael Timmermann und Christoph Willeke. Bereits 100 mal haben Detlef Papenkordt, Friedrich Wilhelm Meierotte, Meinolf Temborius, Michael Foik und Monika Langner gespendet. Stolze 125 mal wurden Uwe Sturhan und Klaus Ellermann zur Ader gelassen. Mit 150 Spenden hat Hubert Wessel das meiste Blut abgegeben. Der Abend endete mit einem gemeinsamen Essen und vielen netten Gesprächen und der Erkenntnis, mit jeder Spende vielleicht auch ein Leben gerettet zu haben.

Die nächsten Spendetermine sind am Montag, 2. März, in Scharmede und am Dienstag, 17. März, in Salzkotten. Am Ostermontag, 13. April, gibt es vielleicht auch für Erstspender eine zusätzliche Motivation zur Blutspende. Denn es werden Karten für das ausverkaufte Konzert mit Mark Forster nach der Blutspende im Salzkottener Rathaus verlost.