Die Unfallverursacherin aus Paderborn fuhr mit ihrem Pkw auf dem Rotheweg und bog in einem engen Bogen nach links in die Lemgoer Straße ab. Ein Radfahrer aus Paderborn, der auf der Lemgoer Straße vor dem Einmündungsbereich regelkonform angehalten hatte, wurde dabei von der Seniorin erfasst, teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Anschließend prallte die 84-Jährige gegen einen Baum. Dabei wurde das Auto stark beschädigt. Sowohl die Autofahrerin als auch der Radfahrer wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.