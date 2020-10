Vor einem Jahr habe man mit dem Gesundheitsmanagement begonnen und die Sitzplatzanalyse anschließend zum Beispiel durch Informationen über das richtige Heben und Tragen ergänzt. Das half den Mitarbeitern, die beim Aufbau von Veranstaltungen ordentlich zupacken müssen. Auch die Ernährung ist ein Punkt, an dem das betriebliche Gesundheitsmanagement ansetzt. Jeden Montag gibt es für die Mitarbeiter der Schlosspark- und Lippeseegesellschaft frisches Obst aus der Naturwerkstatt in Schloß Neuhaus. Zwei Mal am Tag erhalten sie zudem auf digitalem Wege Tipps, wie sie sich zwischendurch schnell und unkompliziert entspannen können, erläutert Christian Stork.

Außerhalb der Arbeit träfen sich Mitarbeiterinnen inzwischen regelmäßig, um im Schlosspark gemeinsam Sport zu treiben, ergänzt er. Die Einführung des ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements kommt offenbar an und wurde jetzt auch bundesweit gewürdigt. Die Schlosspark- und Lippeseegesellschaft erhielt am vergangenen Donnerstag die Auszeichnung „Gesundes Unternehmen“ in Gold. Hans-Joachim Meier und Thomas Baum vom Gesundheitsnetzwerk Praenet überreichten gemeinsam die Urkunde.

Vorbeugung von körperlichen und psychischen Erkrankungen

Praenet mit Sitz in Salzkotten berät kleine, mittelständische und große Unternehmen, Banken, Verwaltungen, Städte und Gemeinde beim Aufbau und der Umsetzung des Gesundheitsmanagements – mit dem Ziel, bei den Mitarbeitern ein Bewusstsein für den hohen Wert von Gesundheit zu schaffen. „Das Größte ist, wenn auf einem Anhang alle Zeitfenster ausgefüllt sind“, betont Praenet-Inhaber Hans-Joachim Meier. Wenn in der Belegschaft Begeisterung aufkomme, sei das Ziel erreicht. Die vorbeugende Verringerung körperlicher und psychischer Erkrankungen werde angesichts des deutlichen Anstiegs der Arbeitsunfähigkeitstage in den vergangenen Jahren immer wichtiger, ist Meier überzeugt.

Die Schlosspark- und Lippeseegesellschaft ist mit 14 Angestellten das bislang kleinste Unternehmen, das das in sechs Bundesländern aktive Praenet betreut. Praent ist Kooperationspartner der „Initiative Gesunde Unternehmen“ in Frankfurt, die unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium, dem Deutschen Olympischen Sportbund und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung unterstützt wird.

Jedes Jahr zeichnet sie Unternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung aus. In der Schlosspark- und Lippeseegesellschaft will Christian Stork das Gesundheitsmanagement nach eigenen Worten zu einer festen Einrichtung machen.