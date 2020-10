Im Laufe des Konzertabends am Freitag kündete Rademacher zur großen Freude der Zuhörer an, dass sein Detmolder Orchester künftig mit zwei Konzerten pro Saison in der Paderhalle gastieren wird. Insofern erklärt sich der Titel des Programmheftes zu diesem Konzert: „Auftakt mit Mozart und Beethoven“. Lutz Rademacher hatte für den Abend ein beziehungsreiches Programm konzipiert: Mozarts Sinfonie Nr. 29 in A-Dur KV 201 (1774), Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur KV 622 (1791), Beethovens Sinfonie Nr. 1 C-Dur op.21 (1799).

In diesem Programm konnten Musikfreunde viele Vergleiche anstellen. So lässt sich Mozarts A-Dur-Sinfonie als Salzburger Jugendsinfonie mit dem späten Klarinettenkonzert vergleichen, zumal beide Werke in der A-Dur-Tonart stehen. Besonders interessant dürfte zudem der Vergleich der frühen Mozart-Sinfonie mit Beethovens erster Sinfonie sein. Immerhin: Die ausgesuchten Werke stellen bekanntlich “Meilensteine“ in der Entwicklung sinfonischer Musik dar. Seine viersätzige A-Dur-Sinfonie schrieb Mozart als 18-Jähriger. Sie ist äußerst ideen- und geistreich angelegt und zeigt, dass der junge Mozart das Ideal der klassischen Sinfonie bereits erreicht hat.

Gewöhnungsbedürftiger Umgang mit der Akustik der Paderhalle

Das Orchester präsentierte dieses Werk mit gebührendem Respekt und filigraner Spieltechnik. Lutz Rademacher, der dynamisch und motivierend dirigierte, nahm insbesondere das Tempo des ersten Satzes mit dezentem Maß und kontrastreicher Lautstärkendosierung. Lediglich die Blechbläser wirkten an einigen Stellen etwas dominant. Der Umgang mit der Akustik der Paderhalle ist eben gewöhnungsbedürftig.

Mozarts Klarinettenkonzert dürfte das bekannteste dieser Gattung sein und ist zugleich Mozarts letztes Solokonzert. Die musikalische Reife und geistige Tiefe dieses Werkes bietet ein Höchstmaß an musikalischer Vollkommenheit. Hier nahm Lutz Rademacher das Tempo des ersten Satzes recht zügig, vermied dabei aber jegliche, kritische Hektik.

Den Solopart spielte Thomas Lindhorst, Professor an der Detmolder Hochschule für Musik. Entgegen üblicher Praxis spielte Lindhorst aus der Mitte des Orchesters heraus, das seinen versierten Vortrag umsichtig begleitete und ihn keinesfalls übertönte. So entwickelte sich ein harmonisches Zusammenspiel im Sinne Mozarts. Passend zum Beethoven-Jubiläum stand Beethovens erste Sinfonie auf dem Programm, an der der Meister annähernd zehn Jahre gearbeitet hat. Schon der erste dissonante Anfangsakkord der Einleitung zeigt, dass mit Beethoven neue, kompositorische Wege beschritten wurden, geprägt durch die Aufklärung und in deren Folge durch die Französische Revolution. Viele schnelle Läufe, dynamische Spannungsbögen und der kühne Umgang mit dem thematischen Material meisterte das Orchester mit Bravour. So gab es am Ende viel Beifall für einen gelungenen „Auftakt mit Mozart und Beethoven“.