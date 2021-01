Zwischen Zerstörung und Neustart

Gleichzeitig bleibt aber auch ein komisches Gefühl, nachdem Brandstiftung als Ursache für das Feuer am vergangenen Samstag feststeht. 2,5 Millionen Euro Schaden haben die Flammen im Familienbetrieb Auf dem Rügge in Bad Wünnenberg angerichtet.

„Es hat das Herzstück unseres Betriebes getroffen“, sagt Franz-Josef Hegers (58). Die CNC-Fräse, mit der alle Treppenteile gefertigt werden, ist zerstört. Zwar ist sie nicht verbrannt, aber durch das Löschwasser ruiniert. Das Feuer war außen im hinteren Bereich der Produktionshalle entzündet worden und hatte sich durch die Holzwände in die Dachkonstruktion empor gefressen. Genau unter diesem Dach steht das computergesteuerte Präzisionswerkzeug, das beim Löschen vom Wasser getroffen wurde. Zudem befand sich in diesem Gebäudebereich unter dem Dach die Schaltzentrale für Strom, EDV und Druckluft. „Einen wichtigeren Bereich hätte es kaum erwischen können“, sagt auch Franz Hegers, Sohn des Firmeninhabers. Eine Teilreparatur der Dachkonstruktion mit einer Fläche von etwa 1600 Quadratmetern sei aufgrund der Statik nicht möglich.

„Wir haben aber ganz großes Glück, dass der Hersteller der CNC-Fräse uns eine baugleiche Ersatzmaschine zur Verfügung stellen kann, bevor wir eine neue bekommen“, sagt Franz-Josef Hegers. Denn eine neue Fräse hat eine Lieferzeit von rund sieben Monaten. So lange kann Hegers nicht warten, seine Auftragsbücher sind voll. Daher liegt der Fokus der Unternehmerfamilie und der 30 Mitarbeiter nun darauf, die Produktion so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen. „Wir werden eine Lieferverzögerung von vier Wochen haben und alle Kunden benachrichtigen. Bisher sind wir dabei aber auf viel Verständnis gestoßen“, so Hegers.

Eine Woche nach dem Großbrand in Bad Wünnenberg: So sieht es aus bei Treppenbau Hegers 1/17 Foto: Jörn Hannemann

BAD WÜNNENBERG, DEUTSCHLAND - 08. January 2021: Nach dem Brand bei der Treppenbaufirma Hegers in Bad Wünnenberg - zwischen Zerstörung und Wiederaufbau (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann

Das Bad Wünnenberger Unternehmen wurde 1924 gegründet und stattet vorwiegend Neubauten mit Spezialtreppen für den Innenbereich aus. Rund 400 Stück werden pro Jahr produziert. „Ohne die Treppen können die Leute ja nicht einziehen“, weiß Hegers um die Dringlichkeit. Eigentlich hatte es der 58-jährige Tischlermeister etwas ruhiger angehen lassen wollen: „Doch jetzt muss ich wohl nochmal ein bisschen mehr ran.“ Dabei weiß er seine Mitarbeiter hinter sich, die bereits den zerstörten Gebäudeteil abdichten und die Produktionsstätte für die Übergangsphase, die etwa ein halbes Jahr dauern werde, herrichten. „Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir haben jetzt alles eingestielt und ein Konzept, damit wir schnell starten können“, sagt Hegers. In zwei Wochen soll die Produktion wieder anlaufen.

„Die ersten Tagen waren hart“, berichtet Ehefrau Heidi Hegers, die aber beeindruckt ist, wie viel Unterstützung die Familie inzwischen erfahren hat. „Andere Tischlereien und Freunde haben angefragt, ob sie helfen, oder etwas organisieren können und ob wir etwas brauchen. Das ist ganz toll, das hatte ich nicht erwartet“, sagt sie. Auch Bürgermeister Christian Carl hat Unterstützung seitens der Stadt zugesagt, etwa bei der Abwicklung baurechtlicher Fragen. Carl informierte außerdem, dass Bodenproben am benachbarten Kindergarten und auch Proben an den Spielgeräten genommen worden seien. Belastungen durch Schadstoffe gebe es keine. „Die Kleidung der Wehrleute musste allerdings industriell gereinigt werden“, so Carl. Trotz Aufbruchstimmung bleibt bei Heidi und Franz-Josef Hegers die Frage nach dem Brandstifter und dessen Motivation. Ein persönliches Motiv können sich die Hegers absolut nicht vorstellen und vermuten die Tat eines Verwirrten oder eine Zündelei, die aus dem Ruder gelaufen ist. „Wir hätten aber vermutlich wieder ein sichereres Gefühl, wenn wir wüssten wer es war und warum“, sagt Heidi Hegers.