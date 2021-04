Bad Lippspringe will wachsen

Zum Hintergrund: Bis Ende März hatten auch die Städte und Gemeinden in Ostwestfalen-Lippe die Möglichkeit, sich zum neuen Regionalplan zu äußern. In Bad Lippspringe war die Kritik an dem Entwurf von Anfang an ausgesprochen groß. Der Grund: Die Landesstatistiker von IT-NRW gehen davon aus, dass die Badestadt bis 2040 mit einem Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn Prozent rechnen muss. Politik und Verwaltung halten diese Schätzung für falsch und haben deshalb gemeinsam mit anderen Städten im Paderborner Land ein eigenes Gutachten zur künftigen Bevölkerungsentwicklung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis für Bad Lippspringe wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Zahlen von IT-NRW sind nicht zuletzt auch deshalb so wichtig, weil sich aus ihnen auch der künftige Bedarf an Wohnbauflächen in den Gemeinden ableiten lässt.